По мнению Подоляка, в России скоро могут начаться смутные времена.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал гибель российского военкора Владлена Татарского (настоящее имя - Максим Фомин). По его словам, ликвидация коллаборантов приведет к необратимым процессам, которые могут развалить Россию изнутри.

"В РФ начинается... Пауки поедают друг друга в банке. Вопрос "Когда внутренний терроризм станет инструментом внутренней политической борьбы?" в стране закрученных гаек было вопросом времени, как прорыв созревшего гнойника", - написал Подоляк в Twitter.

Он отметил, что вскоре в России могут начаться смутные времена. Но несмотря на это Украина знает свой путь и будет идти по нему дальше.

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Ликвидация Татарского - что известно

Сегодня, 2 апреля, в Санкт-Петербурге в результате взрыва в кафе "Стрит-бар" был ликвидирован российский военкор и пропагандист Владлен Татарский (настоящее имя - Максим Фомин). У него в это время проходил там "творческий вечер". Источником взрыва, предположительно, стала статуэтка, которую ему подарила какая-то девушка.

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