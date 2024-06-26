Они могут заменить на мировом рынке бронетранспортеры M113, в которых нуждается Украина.

Американская компания BAE Systems планирует расширить производство своих бронированных машин AMPV (Armored Multi-Purpose Vehicle) - как для поставки техники своей армии, так и для других потенциальных покупателей. Эксперты Defence Express объяснили, почему эта информация важна для Украины.

Как отмечают эксперты, бронемашины AMPV построены на базе боевой машины пехоты M2 Bradley и предназначены для замены бронетранспортеров M113 в армии США. Первая серийная машина AMPV появилась в 2020 году, а контракт на производство был подписан в 2014 году.

"За три года было построено всего лишь 150 машин, в то же время в 2023 году было заявлено о готовности перейти к полномасштабному производству AMPV. А в марте этого года был заключен дополнительный контракт на эти машины, согласно которому темпы поставок в течение 2024-2028 годов будут колебаться на уровне 81-91 единицы", - рассказывают эксперты.

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В то же время в BAE Systems начали подготовку к увеличению производства, объем планируется увеличить со 130 машин до 195-197. А впоследствии в компании планируют выйти на показатель в 220 бронемашин AMPV в год.

В компании отмечают, что такие планы учитывают спрос "далеко за пределами" потребности американской армии и ожидают интерес к AMPV со стороны других операторов бронетранспортеров M113 и рост семейства этих бронемашин в целом.

Так, в BAE Systems сегодня ведут переговоры о поставках этих машин с Румынией, а также в компании считают, что варианты командной и эвакуационной машин AMPV могли бы пригодиться Польше, которая закупила основные боевые танки Abrams. В компании также добавляют, что "любой, у кого есть M113, должен размышлять над тем, чтобы заменить их на AMPV".

"А это в теории означает, что в мире может появиться в конце концов больше M113, которые в теории в конце концов могли бы усилить ВСУ", - прогнозируют в Defence Express.

Война в Украине - новости

25 июня стало известно, что Украина получила первую партию снарядов в рамках чешской инициативы.

Ранее аналитики писали, что в США постепенно сокращается количество старой бронетехники, которую в теории может получить Украина. По подсчетам авторитетного статистического сборника The Military Balance, по состоянию на 2023 год Пентагон имел на своих базах хранения ориентировочно 2 тысячи M2 Bradley и ориентировочно 800 M3 Bradley. Однако, как отмечают в Defense Express, "надо сделать поправку" на то, что значительная часть этих машин частично разукомплектована и может выступать разве что донорами запчастей.

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