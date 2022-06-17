Проводится "тихая" эвакуация населения в безопасные регионы страны.

Продолжаются ожесточенные бои в Северодонецке, в районах Тошковки и Золотого, российские захватчики мощно обстреливают Лисичанск.

Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в Telegram.

"Идут бои. Город не захвачен, как говорит "русня"... Орки пока не заканчиваются и как тараканы лезут со всех щелей", - написал он.

Гайдай отметил, что в результате мощных обстрелов оккупантами Лисичанска есть много погибших, в том числе и вчера в результате российского авиаудара по дому, где прятались люди от обстрелов.

Он рассказал, что продолжается "тихая" эвакуация населения в безопасные регионы страны.

"Она тихая, потому что анонсировать нельзя, потому что россияне сразу расстреливают места сбора или гуманитарные наши центры", - добавил глава ОВА.

Война в Украине: актуальные данные

Противник сосредоточил усилия на захвате Донбасса. Оккупанты продолжают наступление на Славянск, продолжается бой в районе Краснополья.

Аналитики из Института изучения войны назвали наступательную операцию войск РФ к северу от Славянска провальной, и считают, что ВСУ возобновят контрнаступление в районе Изюма, чтобы перерезать противнику пути снабжения.

16 июня украинские защитники отбили очередной штурм русскими в направлении Золотого.

Оккупанты попытались выдвинуться в направлении Васильевки и Берестового. Наши воины нанесли огневое поражение и заставили врага бежать.

Одновременно на Херсонском направлении враг продолжает терять живую силу и технику. Украинская авиация наносила удары по скоплениях противника в Херсонском, Каховском и Бериславском районах Херсонщины.

ВСУ уничтожили в боях уже около 33 150 оккупантов и тысячи единиц военной техники.

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