В частности, на одном из участков замечены комплексы "Панцирь С".

Партизанское движение "Атеш" показало, чем Россия "защищает" незаконно построенный Крымский мост. Координаты техники оккупантов вблизи переправы передали Силам обороны Украины.

"Ответом на российский ракетный террор по мирным украинским городам будет массовое уничтожение военных целей россиян. Агенты "Атеш" активно над этим работают. Мы обнаружили, что ВС РФ разместили два расчета ПВО возле Керченского моста. Этими комплексами россияне пытаются защитить мост от крылатых ракет ВСУ", – говорится в сообщении.

В частности, на одном из участков зафиксировано размещение ЗРПК "Панцирь С1/2" и пусковую установку С400. На другом – размещение трех пусковых установок С400.

"Информация была получена и давно передана Силам обороны Украины. Ждите украинскую ночь, может штормить", – добавили партизаны.

Ситуация в оккупированном Крыму

Партизанское движение "Атеш" зафиксировало, где находятся оборонительные сооружения российских захватчиков в оккупированном Крыму. В частности, были обнародованы фото и видео окопов в Черноморском районе.

Ранее сообщалось, что в Крыму почти опустела база по ремонту военной техники оккупантов возле села Новостепное в Джанкойском районе. Там захватчики ремонтировали подбитую технику и готовили ее к отправке на фронт.

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