Тяжелое ранение военный получил в конце июня.

Во Львове в Национальном реабилитационном центре "Незламні" медики борются за ногу тяжелораненого защитника Бахмута Ильи Сафановского, которую раздробили три вражеские пули.

Как сообщает Первое медицинское объединение Львова, врачи центра провели военному сложную операцию: обломки металла и кости – достали, бедро – заново зафиксировали. Сейчас медики лечат его раны и готовят к очередному хирургическому вмешательству.

Отмечается, что 26-летний Илья родом из Мариуполя. Он – один из защитников города-крепости Бахмут. К рядам ВСУ присоединился еще в 2017 году. С тех пор защищал Украину в самых горячих точках на донецком направлении – Пески, Авдеевка, Водяное.

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Тяжелое ранение ноги Илья получил в конце июня. Отбивая позицию у врага под Бахмутом, группа украинских военных попала под перекрестный огонь.

"Стреляли всем, что было под руками, - вспоминает военный. - Пулеметы, противотанковые и автоматные очереди выстреливали одна за другой, гранаты летали повсюду".

Вдруг Илья почувствовал онемение в ноге и понял, что ранен. После боя вместе с другими ранеными защитниками он 40 метров полз к ближайшим позициям украинских военных. На рассвете, в густой туман и, как оказалось впоследствии, заминированным полем.

"Когда мы ползли, то не видели почти ничего. А как поняли, что там было все в минах, то не могли поверить, что все живыми добрались к нашему окопу", - рассказывает Илья.

Уже в окопе он наложил себе турникет. Потом его забрали в ближайший госпиталь. У него – минно-взрывная травма и открытый осколочный перелом правой ноги в области бедра. Тамошние врачи зафиксировали перелом металлическим аппаратом и направили раненого на лечение в Харьков, а оттуда – во Львов.

В центре "Незламні" специалисты продолжили борьбу за его конечность. Поскольку раны на ноге начали гноиться, врачи убрали мелкие нежизнеспособные фрагменты мышц и обломки костей. Впереди у защитника – хирургическое закрытие ран и вживление стержня с цементным заполнителем. Таким образом медики пытаются сохранить объем потерянной кости.

Несмотря на все испытания, Илья настроен оптимистично и планирует после победы восстановить разрушенный дом в Мариуполе и вернуться туда с женой и 5-летней дочкой.

Травмирование режиссера Олега Сенцова на фронте

В начале июля украинский режиссер и бывший политзаключенный Олег Сенцов получил контузию на фронте.

В обнародованном видеообращении он рассказал, что бойцы завершили бой за важный для контрнаступления рубеж. Ранения получили трое военных.

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