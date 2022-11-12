Западные аналитики утверждают, что стремление Пригожина к созданию параллельных военных структур является частью усилий по повышению своего авторитета и власти.

Главарь ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин формирует новые военные структуры в Белгородской и Курской областях.

Как отмечает Институт изучения войны (ISW), на территории пограничных областей сейчас проходят учения новобранцев.

11 ноября Пригожин сам подтвердив функционирование таких "центров", заявив, что Россия "должна быть полностью готова защищать (свою) землю".

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Западные аналитики утверждают, что стремление Пригожина к созданию параллельных военных структур в Белгородской и Курской областях является частью усилий по повышению своего авторитета и власти, а не частью общей российской военной кампании.

"Пригожин также, скорее всего, продолжит формирование параллельных военных структур в более широком смысле, чтобы расширить свое влияние и положение в российских политических кругах, а также создать свою собственную частную армию", - говорится в отчете.

В общем, некачественное проведение частичной мобилизации российскими военными 11 ноября продолжила вызывать социальную напряженность, заявляют аналитики. Например, жены мобилизованных из Курской области обратились к властям с просьбой вернуть их мужей после возмущения плохими условиями.

В другом описанном СМИ случае, российские военные отправили часть личного состава домой, а жены остальных мобилизованных планируют выехать в Москву и потребовать аудиенции в Минобороны России.

11 ноября российские СМИ сообщили, что родственники мобилизованных из Белгородской области пожаловались в социальных сетях на то, что выплаты значительно меньше, чем обещали российские чиновники.

"Социальная напряженность, скорее всего, будет сохраняться и расти, поскольку российские чиновники не выполняют финансовые обещания, данные ими во время частичной мобилизации, а мобилизованный персонал продолжает нести значительные потери на передовых позициях в Украине", - объясняют аналитики.

Роль Пригожина в России

СМИ уже неоднократно писали о конфликте главаря ЧВК "Вагнера" ("повара Путина") Евгения Пригожина с министерством обороны России, виня военное командование в "провалах".

Сам Пригожин, который до этого не любил публику, стал активно появляться в медиа, формируя свой "электорат" из праворадикально настроенных россиян. С этим связано громкое заявление Пригожина о вмешательстве его "ботоферм" в выборы США.

Как отмечали аналитики британской разведки, Пригожин работает на улучшение своей репутации в РФ. Силы группировки Пригожина растут за счет вербовки заключенных.

По мнению Института изучения войны, Путин считает, что зависит от "вагнеровцев", в частности в боях за Бахмут.

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