Пригожин хочет наказать Шойгу за неудачи оккупантов в Украине.

Глава ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин усиливает свои позиции среди российских элит. Он винит министра обороны РФ Сергея Шойгу в провалах на фронте и желает наказать его за это.

Как сообщили журналисты издания "Центр национального сопротивления" со ссылкой на собственные источники, Пригожин считает, что Шойгу и начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов виновны в неудачных действиях рашистов в Украине. А военное руководство при этом ссылается на решения Путина. Параллельно на временно захваченных территориях усиливается власть Кадырова, который через своих полевых командиров выстраивает бизнес-сеть.

"По нашей информации, состоялась неофициальная встреча Пригожина и главы администрации президента РФ Антона Вайно, на которой обсуждались неудачи россиян в Украине. Пригожин продолжает настаивать на том, что Шойгу должен понести ответственность. Но во время разговора участники также озвучивали мысли о негативном влиянии Путина на ход войны, ведь президент РФ в личном порядке может изменить планы военных и вмешиваться в тактический уровень планирования", — сообщили в ЦНС.

Видео дня

Журналисты отметили, что российские войска стремительно редеют, а "кадыровцы" становятся все более значимой силой. Численность ЧВК "Вагнера" также растет за счет вербовки заключенных. В прошлом компания Пригожина лишь предоставляла военные услуги, а теперь она превращается в полноценную армию под контролем одного человека.

В ЦНС подчеркивают, что российские политические элиты деградируют. И на этом фоне в РФ возвращаются феодальные традиции правления, когда каждый отдельный человек при власти усиливает собственные позиции.

Конфликты между российскими элитами: последняя информация

Экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что силовой блок и политические элиты готовят "персональную перезагрузку" Путина. Это единственный способ начать вести переговоры с Западом.

Как сообщило издание Sky News со ссылкой на западных чиновников, когда ВСУ освободят Херсон, последует очередная волна критики высшего руководства РФ со стороны ультраправых сил.

Военный эксперт Александр Мусиенко отметил, что террорист Игорь Гиркин (Стрелков) создает свой вооруженный батальон, а Пригожин и Кадыров выходят на передний план в российской политической системе.

Политолог Андрей Пионтковский сравнил ситуацию в РФ с проблемами в стане нацистов перед поражением гитлеровской Германии. Сейчас в России наблюдается аналогичная грызня.

Вас также могут заинтересовать новости: