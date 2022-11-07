Глава ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин усиливает свои позиции среди российских элит. Он винит министра обороны РФ Сергея Шойгу в провалах на фронте и желает наказать его за это.
Как сообщили журналисты издания "Центр национального сопротивления" со ссылкой на собственные источники, Пригожин считает, что Шойгу и начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов виновны в неудачных действиях рашистов в Украине. А военное руководство при этом ссылается на решения Путина. Параллельно на временно захваченных территориях усиливается власть Кадырова, который через своих полевых командиров выстраивает бизнес-сеть.
"По нашей информации, состоялась неофициальная встреча Пригожина и главы администрации президента РФ Антона Вайно, на которой обсуждались неудачи россиян в Украине. Пригожин продолжает настаивать на том, что Шойгу должен понести ответственность. Но во время разговора участники также озвучивали мысли о негативном влиянии Путина на ход войны, ведь президент РФ в личном порядке может изменить планы военных и вмешиваться в тактический уровень планирования", — сообщили в ЦНС.
Журналисты отметили, что российские войска стремительно редеют, а "кадыровцы" становятся все более значимой силой. Численность ЧВК "Вагнера" также растет за счет вербовки заключенных. В прошлом компания Пригожина лишь предоставляла военные услуги, а теперь она превращается в полноценную армию под контролем одного человека.
В ЦНС подчеркивают, что российские политические элиты деградируют. И на этом фоне в РФ возвращаются феодальные традиции правления, когда каждый отдельный человек при власти усиливает собственные позиции.
Конфликты между российскими элитами: последняя информация
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- Политолог Андрей Пионтковский сравнил ситуацию в РФ с проблемами в стане нацистов перед поражением гитлеровской Германии. Сейчас в России наблюдается аналогичная грызня.