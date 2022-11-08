Аналитики указали, что в то время, как Пригожин и Кадыров остаются независимыми, действия Путина в Украине от этих двоих зависят все больше.

Действия президента России Владимира Путина в Украине зависимы от сил финансиста частной военной компании (ЧВК) "Вагнер" Евгения Пригожина и чеченского лидера Рамзана Кадырова.

Как говорится в свежем докладе Института изучения войны (ISW), группа российских провоенных силовиков увеличивает свое влияние частично для продвижения личных интересов в РФ и на оккупированных частях Украины, а не исключительно для победы РФ в войне.

Финансист ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин подтвердил 6 ноября, что "Вагнер" открывает в Курской и Белгородской областях учебные и управленческие центры для народных ополченцев, которые будут функционировать вне Вооруженных сил России.

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Другой член партии "силовиков", чеченский лидер Рамзан Кадыров, как сообщается, также пытается обеспечить себе бизнес-возможности на фоне российского вторжения в Украину.

Украинский центр сопротивления отмечает, что Кадыров и его полевые командиры расширяют бизнес-сети на оккупированных территориях.

Как отмечают аналитики, и Пригожин, и Кадыров остаются независимыми фигурами в России из-за зависимости Путина от их сил в Украине.

В ISW указали на то, что российские журналисты часто спрашивают Пригожина о его амбициях в отношении Кремля, которые, несмотря на его неоднократные возражения, свидетельствуют о том, что он создал в обществе представление о его возможном приходе к власти. Такие дискуссии расходятся с десятилетними позиционированиями Путина как единственного лидера для России.

Также институт обратил внимание на то, что российские войска значительно истощили свой арсенал высокоточных систем вооружений и понесли значительные потери в авиации и, вероятно, будут стараться поддерживать нынешний темп ударов по украинской критической инфраструктуре.

Кроме того, по данным экспертов, российские оккупационные власти, вероятно, начинают новый этап так называемой "эвакуации" из Херсонской области.

Помимо этого, как подчеркнули аналитики, информация о широкомасштабных провалах российского военного руководства приобретает социальную динамику. Российские блогеры заявили, что женщины, предположительно, родственницы военных РФ и мобилизованных, привлекают внимание к провальному состоянию войны. В ISW предположили, что неспособность Минобороны РФ решить эти системные проблемы и их первопричины, вероятно, будет усиливать социальное напряжение на протяжении всей войны.

Пригожин заявил о вмешательстве в выборы в США

Российский олигарх заявил что он "вмешивался, вмешивается и будет вмешиваться" в американские выборы.

Представитель Госдепартамента Нед Прайс назвал это "наглым признанием" и проявлением безнаказанности как самого олигарха, так и высшего руководства России.

В США убеждены, что Пригожин не стал бы такое говорить без согласия Кремля.

Как известно, ранее Пригожин лично агитировал "зэков" и завербовал более тысячи заключенных на войну в Украине.

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