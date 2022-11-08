По словам официального представителя Белого дома, организации, связанные с соратником Путина Пригожиным, пытаются повлиять на выборы по всему миру, в том числе и в США.

Администрация Джо Байдена не была удивлена заявлением куратора ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, одиозного российского бизнесмена, входящего в окружение Владимира Путина, о вмешательстве в выборы в США.

Как заявила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер, эти комментарии... "не открыли для нас ничего нового или удивительного", передает Голос Америки.

"Широко известен тот факт, что... организации, связанные с Евгением Пригожиным, пытались повлиять на выборы по всему миру, в том числе и в США. Соединенные Штаты работают над разоблачением и противодействием пагубному влиянию России по мере того, как мы его обнаруживаем", - сказала она.

Жан-Пьер добавила, что в администрации знают о стремлении РФ "продвигать нарративы, направленные на подрыв демократии и сеяние... разногласий".

Администрация Джо Байдена, по словам Жан-Пьер, успешно борется со "злонамеренными попытками иностранных противников распространять дезинформацию".

Пригожин заявил о вмешательстве в выборы в США

Российский олигарх заявил что он "вмешивался, вмешивается и будет вмешиваться" в американские выборы.

Представитель Госдепартамента Нед Прайс назвал это "наглым признанием" и проявлением безнаказанности как самого олигарха, так и высшего руководства России.

В США убеждены, что Пригожин не стал бы такое говорить без согласия Кремля.

Как известно, ранее Пригожин лично агитировал "зэков" и завербовал более тысячи заключенных на войну в Украине.

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