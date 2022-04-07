По его словам, необходимо вместе найти идеи и решения, чтобы экономика страны стабилизировалась.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал глав общин в областях без угрозы столкновений с врагом делать все для возвращения местных жителей.

Об этом он заявил в видеообращении.

Президент напомнил, что 6 апреля обсудил с членами Кабмина выполнение государственного бюджета и экономическую активность в Украине.

Он подчеркнул, что необходимо сделать все возможное, чтобы по максимуму восстановить работу отечественных предприятий, торговую деятельность, реанимировать малый и средний бизнес на всей территории страны, на которой это безопасно и вообще возможно работать.

"Экономика – это фронт, на котором мы боремся за нашу свободу, за нашу державу, за наших людей. Поэтому нужно постоянно искать пути, чтобы адаптироваться к имеющимся обстоятельствам. Сейчас надо быть максимально креативным и смелым в решении экономических вопросов. Это зависит не только от чиновников и центральной власти в целом. В целом это зависит также от всех руководителей на местном уровне, от политического и бизнесового сообществ", - отметил Зеленский.

По его словам, необходимо вместе найти идеи и решения, чтобы экономика страны стабилизировалась.

"Если нужно перемещать предприятия из определенных районов, то должны это делать. Если нужно обновлять законодательство и давать бизнесу больше пространства для развития, депутаты должны быстро это сделать. Если нужно создавать специальные условия для возвращения людей, и это позволяет ситуация безопасности на конкретной территории, то каждый руководитель любого уровня должен выкладываться на сто процентов, чтобы сделать все для возвращения людей на такие безопасные территории", - считает президент.

Он напомнил, что завершился уже 42-й день российского вторжения и многие люди начинают думать о том, что делать дальше.

"Я призываю всех руководителей общин в тех областях, где нет угрозы непосредственных столкновений с врагом на земле, делать все, что возможно, чтобы люди возвращались, чтобы люди работали, чтобы экономические процессы перезапускались. Чтобы нормальная жизнь восстанавливалось настолько, насколько это позволяет безопасность", - сказал Зеленский.

В частности, это касается всей горизонтали местной власти: городских голов, депутатов городских и областных советов.

Он призвал этих чиновников искать решения для каждого района и области вместе с правительством, с офисом президента, с депутатами Верховной Рады.

"Работающая экономика – это так же важно, как и наша храбрая, крепкая армия", - подчеркнул глава государства.

Как сообщал УНИАН, команда Мининфраструктуры работает в режиме 24/7, чтобы в условиях войны в Украине стабильно работала логистика грузов для посевной кампании и перезапуска экономики.