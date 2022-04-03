Сейчас на государственном уровне рассматриваются различные варианты диверсификации импорта топлива.

Команда Мининфраструктуры работает в режиме 24/7, чтобы в условиях войны в Украине стабильно работала логистика грузов для посевной кампании и для перезапуска экономики.

Об этом по итогам совещания с Президентом Украины Владимиром Зеленским заявил министр инфраструктуры Александр Кубраков.

"На государственном уровне рассматриваются разные варианты диверсификации импорта горючего — и проводятся переговоры с крупнейшими мировыми поставщиками, подписываются соответствующие соглашения. Аграрный сектор будет иметь все необходимое в условиях военного времени", – заверил он.

В то же время Кубраков отметил, что у членов правительства и представителей Офиса президента есть понимание того, что после победы экономику Украины следует переводить на новые рельсы.

"Поэтому мы не только стабилизируем критически важные для государства процессы, но и думаем о том, как в долгосрочной перспективе обеспечить обороноспособность экономики. Это гарантия того, что страна будет развиваться", – сказал Кубраков.

Одним из направлений повышения обороноспособности государства является построение гибкой логистической системы, быстро реагирующей на внешние угрозы и адаптирующейся к ним. Такая система важна как для работы предприятий, так и обеспечения оперативной эвакуации населения из опасных зон, подчеркнул министр.

"Сейчас продолжаются переговоры с мировыми экспертами не только по восстановлению городов, но и созданию конкретных инструментов для их защиты", – добавил он.

Александр Кубраков призвал привыкать к тому, что отныне фактор защиты жизни будет проникать во все сферы нашей деятельности: от быта и до работы и путешествий.

"Только при таких условиях украинцы смогут реально начать процесс восстановления экономики и развития собственной независимости", – убежден он.