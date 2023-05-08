При вербовке потенциального боевика ему выдают, что на премию лично он может не рассчитывать.

Российские оппозиционные журналисты попытались устроиться в ЧВК "Вагнер". Впрочем, в компании Пригожина сразу признались, что в Украине их боевики не выживают.

Как сообщает "Настоящее время", во время телефонного разговора с вербовщиком "Вагнера" журналист спросил насчет выплат. Собеседник откровенно ответил, что больше можно заработать на войне в Украине, чем в Африке, но есть нюанс.

"Украинскую премию будут тратить родственники, а африканскую - будешь тратить ты сам", - заявили ему.

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На мгновение журналист оторопел, а потом понял, что ему намекнули на почти нулевой уровень живучести "Вагнера" в Украине.

ВСУ уничтожают "Вагнер"

О потерях "Вагнера" в Украине еще несколько недель говорили только представители ВСУ, но 4 мая главарь ЧВК Евгений Пригожин пожаловался на нехватку боеприпасов и колоссальные потери среди его боевиков.

В том обращении он обругал министра обороны РФ Сергея Шойгу и начальника Генштаба РФ Валерия Герасимова. Свою эмоциональную речь Пригожин произнес на фоне трупов десятков наемников.

Раньше Пригожин признал, что россияне начали "эту хорошую спецоперацию", но получили "п*здюлей " на многих направлениях. Официально главарь "Вагнера" заявлял о десятках тысяч трупов.

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