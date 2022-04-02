Советник президента Украины Алексей Арестович заявил, что ожесточенные бои все еще ожидаются на востоке Украины, в районе Мариуполя и на юге страны.
Он также предупредил, что военные действия в этих регионах "будут непростыми", сообщает CNN.
"Думаю, мы вернем Мариуполь, восток Украины и юг. Но там будет нелегко", — отметил Арестович.
Арестович сообщил, что основными направлениями военных действий за прошедший день были Киевская область, где украинские войска отбили из-под контроля России более 30 населенных пунктов.
"Мы изымаем много техники, которая пуста, без топлива, и передаем ее Вооруженным силам Украины", - сказал он. "То есть наступление идет хорошо".
Арестович заявил: "В тех районах, которые освобождены от врага, которые не представляют непосредственной угрозы, а тем более в городах центральной и западной Украины или на востоке и в центре Украины, где нет непосредственной угрозы, восстановление экономики имеет решающее значение для восстановления нормальной общественной и политической жизни, даже психологической жизни".
Напомним, ранее Арестович объяснил, почему России важно контролировать Изюм. Он отметил, что по подсчетам украинской стороны взятие города должно было состояться раньше.