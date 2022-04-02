Он отметил, что по подсчетам украинской стороны взятие города должно было состояться раньше.

Контроль ситуации в городе Изюм в Харьковской области позволяет армии РФ выйти на остальную территорию Луганской области.

Об этом рассказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович в своем интервью российскому адвокату и правозащитнику Марку Фейгину.

Арестович убежден, что город на Харьковщине необходим оккупантам для того, чтобы иметь доступ к остальной территории Луганской области.

Он отметил, что по подсчетам украинской стороны взятие города должно было состояться раньше. Российские наемники должны были бы это сделать 5 дней назад, но это бы могло повлиять на ход переговоров в Стамбуле.

А вот нужен Изюм оккупантам для того, чтобы иметь потенциальную возможность выйти на остальную территорию Луганской области. С этим оккупанты пока не спешат, используя в основном авиацию и артиллерию.

"Опять же начали сильно давить на остальной Луганской области - Рубежное, Попасная и тому подобное. Там на полную работает российская авиация, артиллерия, ракеты. Но наземные войска особо пока не лезут. Посмотрим, что будет дальше", – подчеркнул он.

По состоянию на 2 апреля российские наемники продолжают контролировать часть Изюма. В частности, сообщают в Генштабе, они удерживают переправу через реку Северский Донец. Это позволяет им перегруппировать войска для дальнейшего наступления.

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