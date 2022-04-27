В Луганской области погиб мужчина, во двор которого упал российский снаряд.

Враг обстрелял одну из школ Лисичанска, в подвале которой прятались 23 человека, в том числе и дети, обошлось без жертв. А в Приволье во время обстрела погиб мужчина.

Об этом в Телеграмм сообщил председатель Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

Он отмечает, что вечером во время обстрела Приволья погиб местный житель. "Русский снаряд упал во двор частного дома, где в то время находился 68-летний мужчина. Он скончался на месте", - пишет Гайдай.

Также отмечает, что враг обстрелял одну из школ Лисичанска, в подвале которого прятались 23 человека, в том числе и дети, но, к счастью, без жертв.

Гайдай отмечает, что практически вся территория области страдала от обстрелов российской армией в течение 26 апреля. По его словам, разрушение семи домов зафиксировали спасатели, но повреждено значительно больше.

"И почти везде враг попал в жилой фонд. Так, в Северодонецке загорелась квартира в многоэтажке, горели два дома в Рубежном, один – в Нижнем, еще два – в Лисичанске. Там же пламенем была охвачена торговая площадка-повреждены МАФы. Пока мы эвакуировали людей, среди которых было восемь детей, из Белогоровки, россияне открыли огонь по этому поселку. Как следствие, еще один частный дом непригоден для жилья", - сообщил Гайдай.

Он подчеркнул, что речь идет только о тех разрушениях, где произошли серьезные возгорания после обстрелов, но есть дома, где снарядами россиян пробиты стены, повреждены окна, нет части крыши, однако пламени не было и спасателей никто не вызвал. "Эти повреждения будут считать в течение дня. В частности, когда будут обследовать на наличие остатков взрывоопасных предметов", - добавил он.

Как сообщал УНИАН, по словам советника министра внутренних дел Антона Геращенко, 25 апреля в оккупированной Кременной в горисполкоме во время совещания "мэра" с "силовиками" произошел взрыв газа не выжил никто.

Одновременно произошел взрыв бытового газа в районном отделе полиции, где на совещание в этот момент собралась "группа коллаборантов, которые пошли на службу оккупантам".

По словам Геращенко, взрыв произошел из-за нарушения правил пожарной безопасности.

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