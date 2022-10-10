Количество жертв и пострадавших пока неизвестно.

Россия снова ударила по жилому дому в Запорожье. В Офисе президента назвали атаку очередным доказательством того, что мирные украинцы страдают от государства-спонсора терроризма.

Первым кадром с места удара поделился глава ОП Андрей Ермак.

"Что еще должно произойти для признания России государством-спонсором терроризма? Эти трусы воюют только с мирными людьми. Слабаки, способные только пить да запускать ракеты в жилые дома. Позорные трусы", - написал Ермак.

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На кадрах видно, что оккупанты атаковали жилую пятиэтажку. Разрушен фактически целый подъезд. Число жертв и пострадавших в ОП пока не называют.

Россия терроризирует Запорожье: что известно

Сегодня ночью российские оккупанты совершили новую атаку по Запорожью, зафиксировано около десяти прилетов. Местные власти сообщили, что в результате ракетной атаки в центре города разрушен многоэтажный жилой дом. Количество жертв устанавливают.

Как известно, в последнее время россияне усилили обстрелы города. В конце сентября они нанесли ракетный удар по гуманитарной автоколонне гражданских на выезде из Запорожья, погибли 30 человек, 88 получили ранения.

Уже 6 октября российские оккупанты запустили ракеты по жилым кварталам города. В результате атаки было разрушено несколько многоэтажек, под завалами оказались люди.

В Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям сообщили, что в результате удара погибли 17 человек, спасен 21 человек.

В ночь на 9 октября оккупанты снова нанесли удары ракетами С-300 и X-22 по жилым кварталам города. Погибло 14 человек, среди них 1 ребенок. На местах продолжаются поисковые работы.

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