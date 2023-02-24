Сейчас Украина гораздо лучше готова к возможному наступлению из Беларуси.

Глава ГПСУ Сергей Дейнеко не видит угрозы повторного наступления со стороны Беларуси. По его словам, по состоянию на сейчас у оккупантов нет имеющихся сил для проведения наступательной операции и "если они попытаются из Беларуси сюда зайти, то здесь все и останутся".

"Если вы попросите дать гарантию, что этого не произойдет, то я не могу. Потому что я не понимаю, что будет через две недели. Если за две недели я увижу развитие ситуации, сработает наша разведка, получит планы противника, карты, схемы, замысел на проведение наступательной операции, то я буду вынужден доказать свои выводы высшему военно-политическому руководству", - пояснил он в интервью "Украинской правде".

По его словам, за год было сделано очень многое, а потому сейчас "мы гораздо лучше готовы к возможному повторного вторжения с территории Беларуси, причем на любом направлении". Дейнеко также прокомментировал возведение фортификационных сооружений. В частности, помогут ли они защититься от наступления.

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"Давайте откровенно: никакие фортификационные сооружения не смогут полностью остановить врага. Они смогут приостановить и замедлить темпы его наступления. Вот с этой целью они и строятся. Чтобы в то время, когда враг подойдет к нашим фортификационных сооружений и будет вынужден провести соответствующую работу, мы могли наносить по нему удары и срывать его планы", - подытожил он.

Ситуация в Беларуси - актуальное

По состоянию на январь 2023 года в Беларуси находилось до 11 тысяч российских военнослужащих. Там россияне проводят свои "учения" и, имитируя тренировочные вылеты, собирают разведданные для нанесения по Украине ракетных ударов.

По данным ГУР, у российской армии нет сил и средств для вторжения с территории Беларуси ближайшие недели.

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