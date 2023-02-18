По оценкам военной разведки Украины, беларусские военные будут вынуждены подчиниться приказам Лукашенко и могут быть привлечены к вторжению в Украину.

У российской армии нет сил и средств для вторжения с территории Беларуси в ближайшие недели, заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Андрей Черняк, сообщила пресс-служба Минобороны.

"Мы видим, что Беларусь вроде и поддерживает Россию и в то же время всеми способами пытается воздержаться от присоединения к войне. Мы также видим, насколько Россия на них давит. По оценкам военной разведки Украины, белорусские военные будут вынуждены подчиниться приказам Лукашенко и могут быть привлечены к вторжению в Украину. Однако в ближайшие две-три недели ни сил, ни средств для вторжения с территории Беларуси у россиян не существует", - заявил Черняк.

Ситуация в Беларуси - актуальное

По состоянию на январь 2023 год в Беларуси находилось до 11 тысяч российских военнослужащих. Там россияне проводят свои "учения" и, имитируя тренировочные вылеты, собирают разведданные для нанесения по Украине ракетных ударов.

Видео дня

Лукашенко отдал военную инфраструктуру республики в полное распоряжение Путина. Сейчас на этих объектах белорусы тренируют частично мобилизованных оккупантов.

По мнению разведки, Лукашенко пока не готов воевать на стороне России против Украины и "водит Путина за нос". Во время встречи с главой Кремля беларусский диктатор заявил, что вступит в войну только в том случае, если чужая страна совершит в отношении Беларуси прямую агрессию.

Россия готовит новое наступление - что известно

В настоящее время Россия сосредоточила все усилия на возобновлении попыток захватить Донбасс до установленного Путиным срока – марта. 17 февраля бои продолжались на пяти направлениях.

Вместе с тем наступательные действия Кремль ведет за счет огромных потерь среди личного состава и техники. Ярким примером тому может послужить провал штурма на Угледарском направлении – ВСУ разгромили целую 155-ю бригаду морпехов.

В настоящее время Россия сосредоточила все усилия на возобновлении попыток захватить Донбасс до установленного Путиным срока – марта. 17 февраля бои продолжались на пяти направлениях.

Вместе с тем наступательные действия Кремль ведет за счет огромных потерь среди личного состава и техники. Ярким примером тому может послужить провал штурма на Угледарском направлении – ВСУ разгромили целую 155-ю бригаду морпехов.

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