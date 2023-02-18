У российской армии нет сил и средств для вторжения с территории Беларуси в ближайшие недели, заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Андрей Черняк, сообщила пресс-служба Минобороны.
"Мы видим, что Беларусь вроде и поддерживает Россию и в то же время всеми способами пытается воздержаться от присоединения к войне. Мы также видим, насколько Россия на них давит. По оценкам военной разведки Украины, белорусские военные будут вынуждены подчиниться приказам Лукашенко и могут быть привлечены к вторжению в Украину. Однако в ближайшие две-три недели ни сил, ни средств для вторжения с территории Беларуси у россиян не существует", - заявил Черняк.
Ситуация в Беларуси - актуальное
По состоянию на январь 2023 год в Беларуси находилось до 11 тысяч российских военнослужащих. Там россияне проводят свои "учения" и, имитируя тренировочные вылеты, собирают разведданные для нанесения по Украине ракетных ударов.
Лукашенко отдал военную инфраструктуру республики в полное распоряжение Путина. Сейчас на этих объектах белорусы тренируют частично мобилизованных оккупантов.
По мнению разведки, Лукашенко пока не готов воевать на стороне России против Украины и "водит Путина за нос". Во время встречи с главой Кремля беларусский диктатор заявил, что вступит в войну только в том случае, если чужая страна совершит в отношении Беларуси прямую агрессию.
Россия готовит новое наступление - что известно
В настоящее время Россия сосредоточила все усилия на возобновлении попыток захватить Донбасс до установленного Путиным срока – марта. 17 февраля бои продолжались на пяти направлениях.
Вместе с тем наступательные действия Кремль ведет за счет огромных потерь среди личного состава и техники. Ярким примером тому может послужить провал штурма на Угледарском направлении – ВСУ разгромили целую 155-ю бригаду морпехов.
В настоящее время Россия сосредоточила все усилия на возобновлении попыток захватить Донбасс до установленного Путиным срока – марта. 17 февраля бои продолжались на пяти направлениях.
Вместе с тем наступательные действия Кремль ведет за счет огромных потерь среди личного состава и техники. Ярким примером тому может послужить провал штурма на Угледарском направлении – ВСУ разгромили целую 155-ю бригаду морпехов.