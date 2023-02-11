Российские истребители из Барановичей на аэродроме в Мачулищах проводили тренировочно-имитационные вылеты.

Российские и беларусские экипажи начали имитировать взлеты носителей ракет "Кинжал" МиГ-31К во время взлетов самолетов других типов, сообщает Беларускі Гаюн.

Сообщается, что два групповых вылета авиации ВКС РФ с аэродрома Мачулищи в 13:00 и 16:00 10 февраля "имели ряд странностей". Среди прочего, МиГ-31К не вернулись на аэродром.

"Вчера утром в Мачулищи из Барановичей прилетела группа истребителей. На протяжении дня эти истребители совершали взлёты с аэродрома Мачулищи и звук взлёта был крайне похож на взлёты МиГ-31К и А-50", - говорится в сообщении Гаюна.

По мнению наблюдателей, 10 февраля российские истребители из Барановичей на аэродроме в Мачулищах проводили тренировочно-имитационные вылеты.

"И, очень вероятно, цель была сымитировать взлёт МиГ-31К при взлёте стандартного истребителя типа Су", - утверждают в Гаюне. Наблюдатели отметили, что в данном случае крайне сложно было отличить Су от МиГ без визуального наблюдения (которое невозможно из-за тумана, снега, дождя и тд).

Ситуация в Беларуси – активность авиации РФ 10 февраля

В течение пятницы 10 февраля в Украине трижды объявляли воздушную тревогу из-за активности вражеской авиации в Беларуси.

В этот же день – утром – Россия осуществила новый массированный пуск ракет и дронов в сторону украинских городов.

Наблюдатели зафиксировали рекордное количество вылетов российских истребителей в небе над Беларусью. Всего экспертами было зарегистрировано не менее 3-х носителей "Кинжалов" во время последней тревоги.

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