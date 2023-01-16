По словам главы ГПСУ, пограничники не фиксируют увеличение группировок российских и белорусских войск возле украинской границы.

На территории Беларуси сейчас находится около 11 тысяч российских военных, однако их количество периодически меняется.

Председатель Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко рассказал в эфире общенационального телемарафона, что РФ проводит ротацию своих военных на территории Беларуси.

"На сегодня количество войск РФ на территории Беларуси составляет порядка 11 тысяч военнослужащих. Однако данная цифра каждый день меняется из-за того, что сейчас как раз происходит ротация подразделений РФ, а именно 2-я мотострелковая дивизия выходит на территорию России в Воронежскую и Белгородская области, а ей на замену приходит 6-я мотострелковая дивизия. Поэтому каждый день цифра меняется, но мы это держим на контроле", - отметил Дейнеко.

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По словам главы ГПСУ, пограничники не фиксируют увеличение группировок российских и белорусских войск возле украинской границы. Несмотря на это ни на мгновение не прекращаются работы по инженерному обустройству границы на участке с Беларусью.

"Эти работы продолжаются и сейчас. Потому что наша главная задача - это быть способными действовать в ответ на возможные угрозы. Не надо недооценивать врага. Поэтому ГПСУ вместе с другими составляющими Сил обороны Украины проводит такие мероприятия. Мы в постоянной готовности", - подытожил Дейнеко.

Война в Украине: угроза со стороны Беларуси

На протяжении последних недель россияне продолжают усиливать белорусскую группировку войск. По состоянию на конец декабря в Беларуси насчитывали до 10 тысяч российских военных.

Польский военный аналитик, руководитель аналитического центра Rochan Consulting Конрад Музыка считает, что белорусская армия, скорее всего, присоединиться к российскому вторжение в Украину. Учебная активность военных Беларуси в прошлом году была максимальной после распада СССР.

По мнению аналитиков ISW, Кремль может расширить военное присутствие России в Беларуси накануне запланированных крупных учений в сентябре 2023 года.

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