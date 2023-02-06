Добровольцев обучают работе с дронами, а еще напоминают, как пользоваться компасом.

Стрельбы, возведение защитных сооружений, эвакуация раненых и оказание первой помощи. На Волыни готовят добровольцев местных общин на случай наступления из Беларуси.

Как говорится в сюжете ТСН, с местными жителями, которые решили взять в руки оружие, работают профессиональные инструкторы. Это и работа в парах, и в четверках, а главное - умение прикрыть друг друга в случае опасности.

По словам инструктора с позывным "Таир", все движения должны быть отработаны до автоматизма. "Главное сейчас - не терять время и практиковаться", — говорит он.

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Большинство этих мужчин - жители приграничных населенных пунктов с Беларусью, до большой войны оружия в руках они не держали. За месяцы тренировок они освоили эти навыки. Они говорят: главное - защитить свою землю в случае нападения врага.

Рядом со стрельбами на импровизированном поле боя отрабатывают эвакуацию раненых. По словам инструкторов, прежде всего нужно уметь останавливать кровь, ведь кровопотеря - едва ли не самая частая причина смерти бойцов.

Также добровольцев обучают работе с дронами, а еще напоминают, как пользоваться компасом. Такие учения организуют еженедельно, параллельно мужчины возводят фортификационные сооружения, непогода - не помеха.

Разговоры о повторном наступлении России на Украину

С конца 2022-го года представители украинской власти заявляют о том, что Россия готовится к повторному наступлению на Украину. В то же время они пока называют низкой вероятность атаки с территории Беларуси.

Министр обороны Резников подчеркнул, что по состоянию на сегодня на территории Беларуси нет сформированных ударных группировок, способных дойти до Киева.

В январе в Генштабе ВСУ сообщали, что в скором времени Россия попытается выйти на админграницу Донецкой области и захватить левобережную часть Запорожской области.

В украинской разведке предупредили, что новое крупное наступление россиян возможно весной и в начале лета.

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