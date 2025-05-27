Он считает, что стоит и в дальнейшем наносить удары.

Россиянам удалось рассредоточить производство дронов-камикадзе Shahed, что делает полное уничтожение их производственного потенциала почти невозможным.

Такое мнение в эфире Эспрессо высказал майор запаса Национальной гвардии Украины, ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман. По его словам, российские оккупанты могут собирать дроны этого типа не в нескольких местах, а в более чем 100 локациях:

"Мы уже так делаем, наши БПЛА собираются во многих местах. Фактически, места производства БПЛА Shahed разбросаны по всей стране. Поэтому утверждать, что мы можем уничтожить полностью все производство этих БПЛА в России, нельзя".

Как отмечает Гетьман, производство ракет организовано иначе, что делает его более уязвимым для ударов. "Для их изготовления необходимы специализированные заводы. Такое производство значительно сложнее, а иногда и невозможно распылить по всей территории России", - пояснил он.

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В то же время ветеран подчеркнул, что Украине стоит продолжить бить по местам хранения этих беспилотных летательных аппаратов.

Производство дронов в России

Как известно, иранские ударные беспилотники Shahed, которые Россия активно применяет в войне против Украины, стали одной из главных угроз для украинской инфраструктуры и гражданского населения.

Несмотря на то, что производство Shahed начиналось на территории Ирана, Россия со временем наладила собственную сборку и адаптацию этих БПЛА на своей территории.

По данным западных разведок и украинских военных, РФ смогла частично диверсифицировать их производство, что затрудняет полное уничтожение этого потенциала.

В ответ на угрозу со стороны дронов, ВСУ начали наносить точечные удары по складам, мастерским и производственным мощностям, связанным с изготовлением и хранением Shahed.

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