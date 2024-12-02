Этой ночью часть Украины охватили воздушные тревоги, в небе фиксируют российские беспилотные летательные аппараты типа "Shahed".
Сигнал об опасности можно услышать на территории Днепропетровской, Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Киевской, Черкасской, Житомирской, Винницкой, Ровенской, Хмельницкой, Тернопольской, Ивано-Франковской и Черновицкой областей.
Согласно сообщению Командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины, сейчас ситуация следующая:
Видео дня
- группа ударных дронов на Сумщине, летят в западном/юго-западном направлении;
- БПЛА на Черниговщине курсом на Киевщину;
- БПЛА на Киевщине в западном направлении;
- БПЛА на Полтавщине, направление южное;
- БПЛА на востоке Черкасской области западным направлением;
- группа "шахедов" на Житомирщине держит курс на запад;
- БПЛА на Тернопольщине летят на Ивано-Франковщину.