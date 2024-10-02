Федоренко обратил внимание, что Россия продолжает поэтапно выполнять план по оккупации украинской территории.

Потеря Угледара не является критической для Украины, убежден командир батальона ударных БпАК "Ахиллес" 92-й ОШБр им. Ивана Сирко Юрий Федоренко. Об этом он сказал в эфире Киев24, комментируя сообщение, что украинские защитники вышли в Угледаре.

"Это не критическая ситуация - потеря Угледара. Так или иначе нам придется возвращать все территории. Иногда, чтобы выиграть стратегически в войне необходимо проиграть битву...", - сказал Федоренко.

В то же время, он обратил внимание, что Россия продолжает поэтапно выполнять план по оккупации украинской территории.

Видео дня

"Ползучим наступлением так или иначе с несоизмеримыми потерями к результату, который они получают на поле боя, противник в ближайшей перспективе будет пытаться продвигаться. Относительно потери тех или иных населенных пунктов, то они обусловлены, в частности, военной целесообразностью и главное - сохранением жизни и здоровья наших военнослужащих", - сказал защитник.

Военный отметил, что основной ресурс, который есть в Украине - это люди. Он подчеркнул:

"Потому что можно иметь различные беспилотные системы, артиллерию, но если нет пехоты, штурмовой пехоты, которая способна удерживать позиции, выполнять задачи, то, к сожалению, это будет приводить к неуспеху на поле боя".

По словам Федоренко, нынешняя ситуация - "это сложная история, которая обусловлена рядом факторов". Он напомнил, что "просыпание" фронта началось, когда была задержка от наших партнеров, почти семимесячная, по доставке нового вооружения и боеприпасов.

"Именно тогда противник начал свое ползучее наступление и имел успех как в районе Бахмута, так и в целом пошли движения по Донецкой области, и по Харьковской в том числе", - отметил Федоренко.

Он подчеркнул, что Силы обороны будут выполнять все необходимые задачи, чтобы максимально приостановить врага и сформировать предпосылки для деоккупации части наших территорий.

"На это непосредственно влияют и наши партнеры направления за счет финансовой поддержки, вооружением, и за счет политических решений по применению определенной номенклатуры вооружения для ударов вглубь РФ. По моему убеждению эти решения также будут приняты. Мы должны истощать противника и у него на территории", - подчеркнул командиры батальона.

По его словам, надо исчерпать ударно-штурмовые возможности врага. Военный добавил:

"Только там где противник теряет способность штурмовать, мы приобретаем способность выбивать противника с занятых позиций и говорить о планировании операции по освобождению той или иной территории".

Как считает Федоренко, после захвата Угледара враг активизируется еще на нескольких участках.

"По моему убеждению, Силам обороны удастся на большинстве отрезков стабилизировать ситуацию. Но полностью приостановить продвижение противника на все 100%, к большому сожалению, на сегодняшний день не представляется возможным. Делаем все, что можем, и с перспективой мы сможем иметь успех", - сказал Федоренко.

По его мнению, ближайшая перспектива, на октябрь месяц, четко указывает, по признакам противника, что будут активизироваться еще ряд отрезков.

"В частности, я говорю о Харьковской области. Но удастся ли противнику реализовать все намерения, которые он определил перед собой, по моему убеждению, этого не удастся сделать. Ситуация сложная. Но нельзя не сказать, что она проигрышная", - пояснил защитник.

Потеря Угледара - подробности

Как сообщал УНИАН, сегодня в Оперативно-стратегической группировке войск "Хортица" заявили, что Силы обороны Украины вышли из города Угледар Донецкой области. Решение о выходе из города было принято высшим военным командованием. В сообщении отмечалось, что в результате действий противника возникла угроза окружения города. В связи с этим, высшим командованием предоставлено разрешение "на осуществление маневра по выводу подразделений из Угледара с целью сохранения личного состава и боевой техники, занятия положения для ведения дальнейших действий".

Военный обозреватель Денис Попович, комментируя ситуацию в Угледаре, сегодня сказал, что в тех условиях, в которых оказались бойцы 72 ОМБР им. Черных Запорожцев, держать оборону Угледара невозможно.

72 ОМБр имени Черных Запорожцев более двух лет держала оборону Угледара. В последние недели сообщалось об особенно тяжелых штурмах российских захватчиков.

В Институте изучения войны (ISW) заявили, что оккупация Угледара вряд ли кардинально изменит ход наступательных операций, поскольку город не является особо важным логистическим узлом. Обращается внимание, что РФ осуществила как минимум две крупные наступательные попытки захватить Угледар в октябре-ноябре 2022 года и январе-феврале 2023 года. Обе попытки захватить город привели к большим потерям личного состава и военной техники. В частности, в окрестностях города была разбита 155 бригада российских морпехов.

Вас также могут заинтересовать новости: