Более 245 детей получили ранения.

С начала войны в Украине погибли 153 ребенка и более 245 получили ранения.

Об этом сообщает офис генерального прокурора в своем Telegram.

"Почти 400 детей пострадали в Украине с начала вооруженной агрессии Российской Федерации. Из них 153 погибли и более 245 ранены", - говорится в сообщении.

Больше всего пострадало детей в Киевской - 73, Донецкой - 65, Харьковской - 53, Черниговской - 43, Николаевской - 30, Луганской - 31, Запорожской - 22, Херсонской - 29, столицы - 16, Сумской - 16, Житомирской - 15 областях.

Из-за бомбардировок и обстрелов повреждено 859 учебных заведений, 83 из них разрушены полностью. Наихудшая ситуация в Донецкой, Харьковской, Николаевской, Сумской, Киевской, Херсонской, Житомирской, Черниговской областях и городе Киев.

Напомним, на днях российские оккупанты обстреляли из артиллерии город Лисичанск Луганской области, в результате чего ранения получила семья: двое детей в тяжелом состоянии.

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