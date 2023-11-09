Поражено восемь артиллерийских средств, три склада боеприпасов, четыре района сосредоточения личного состава противника.

За прошедшие сутки авиация украинских защитников нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава и техники российских оккупантов. Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в утренней сводке.

"За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и три - по зенитно-ракетным комплексам противника", - говорится в сообщении.

Также, как проинформировали в Генштабе, подразделения ракетных войск поразили восемь артиллерийских средств, три склада боеприпасов, четыре района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, три средства противовоздушной обороны, радиолокационную станцию, три станции радиоэлектронной борьбы и еще по одну важную цель противника.

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В то же время, в течение прошлой враг нанес два ракетных и 48 авиационных ударов, совершил 79 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть раненые и погибшие среди гражданского населения. Разрушениям и повреждениям подверглись жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Война в Украине - новости

Как сообщал УНИАН, российские захватчики продолжают терпеть провалы на ряде направлений, в том числе на Авдеевском.

Противники не оставляли попыток окружить город Авдеевка (Донецкая область), украинские воины стойко держат оборону и наносят врагу значительные потери. Захватчики тщетно пытались наступать возле населенных пунктов Авдеевка, Северное, Первомайское, Степное и Керамик - отбито более 10 вражеских атак.

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