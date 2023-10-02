Операторы беспилотников поразили сотни единиц вражеской техники, среди которой, в частности, 33 танка и 41 грузовик.

Ударные подразделения, обеспечиваемые в рамках "Армии дронов", за неделю - с 25 сентября по 2 октября, поразили 220 единиц техники российских оккупантов.

Об этом сообщил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий Украины - министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram. По его словам, "Армия дронов" поразила рекордное количество российской артиллерии за неделю.

"У россиян - минус 69 орудий и 17 самоходных артиллерийских установок. Больше пораженной арты - меньше снарядов по позициям наших военных и прифронтовым городам", - заявил Федоров.

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Также было уничтожено 33 вражеских танка, 27 ББМ, 41 грузовик, 10 единиц радиотехнического оборудования, 142 опорных пункта россиян, 17 складов топлива, 10 минометов, три РСЗО и 52 российских захватчиков.

"Всего операторы беспилотников поразили 220 единиц вражеской техники, среди которой - 33 танка, 41 грузовик и куча другого оборудования", - заявил он.

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Как сообщал УНИАН, проект "Армия дронов" начали летом прошлого года. Он предусматривает постоянную закупку беспилотных летательных аппаратов для нужд Сил обороны Украины, их ремонт, а также обучение и тренировки пилотов-операторов.

В этом году "Армия дронов" получила 40 млрд грн из госбюджета, а в следующем году на этот проект предусмотрено 48 млрд грн.

По данным украинских чиновников, за первые шесть месяцев текущего года было подготовлено 10 тысяч операторов дронов. Однако, уже сейчас проект вышел на новый темп - каждые 10 тысяч операторов будут готовить за три месяца. С 18 по 25 сентября "Армией дронов" поражено 27 вражеских танков, 64 орудия и 68 российских захватчиков.

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