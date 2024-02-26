Летом прошлого года Штаты утверждали, что Украина потеряла около 70 тысяч военных.

Количество потерь украинской армии в войне против России, которые озвучил президент Владимир Зеленский, резко отличаются от подсчетов официальных лиц США.

Как пишет The New York Times, независимый анализ этому заявлению дать не удалось. По словам Зеленского, Украина потеряла 31 тысячи военных, однако в США еще прошлым летом оценивали эту цифру гораздо большей. В частности, по данным Вашингтона, на тот момент было убито около 70 тысяч украинцев и 100-120 тыс. было ранено. При этом потери российских военных, по словам официальных лиц, были примерно вдвое больше.

Зеленский заявил, что хочет противостоять российской пропаганде и другим оценкам, которые поставили потери Вооруженных сил Украины на гораздо более высокий уровень. Его заявление прозвучало тогда, когда украинские войска, как заявили американские журналисты, отступают на большей части линии фронта, а оккупационная армия осуществляет наступательные операции на востоке и юге. Неделю назад РФ захватила город Авдеевка, которая долгое время оставалась украинской крепостью на востоке. В последние дни вражеские войска медленно продвигаются на Запад, пытаясь закрепиться в этом районе.

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Потери Украины в войне

Недавно глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия призвал Зеленского раскрыть данные о потерях Украины в войне, чтобы общество поняло, что эти цифры "не так велики, как они сами себе представляют".

Сначала глава государства заявил, что потери среди украинских защитников в пять раз меньше, чем российские. Однако 25 февраля все же объявил, что на войне погибла 31 тысяч украинских военнослужащих.

Бывшая заместитель министра обороны Украины Анна Маляр объясняла, что одна из причин, по которым не раскрываются потери – безопасность самих защитников. В частности, при планировании операций военные опираются, в частности, на данные о количестве боеспособных лиц в подразделениях противника.

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