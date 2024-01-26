Глава фракции "Слуга народа" считает, что осознание истинных потерь Украины в войне покажет украинцам, что потери "не такие большие, как они сами себе представляют".

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия считает, что необходимо раскрыть данные о потерях Украины в войне. Об этом он заявил во время панельной дискуссии, организованной изданием LB.ua.

По словам депутата, он предлагал президенту рассекретить данные о потерях Украины на войне, но Владимир Зеленский еще не принял решения по этому поводу. "Когда вы выходите на улицу и спрашиваете людей о потерях, я не слышал ни разу менее 100 000. А наши потери намного меньше", - заверил он.

Арахамия считает, что осознание истинных потерь Украины в войне покажет, что потери "не так велики, как они сами себе представляют".

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Также он заявил, что считает целесообразной так называемую смарт-мобилизацию: чтобы для мобилизованного учитывали все его навыки, образование, то, чем он занимался в гражданской жизни. "Люди хотят видеть, что государство будет заботиться о них должным образом", – считает он.

Кроме того, парламентарий отметил, что "волна" мобилизации украинцев была в начале полномасштабного вторжения, когда вражеские войска стояли уже под столицей. А когда войну отодвинули туда, куда "10 часов на машине ехать", то отношение киевлян к этому изменилось.

"Это самый большой вызов, который есть в стране сейчас. Не делать мобилизацию нельзя, мы все это понимаем. Потому что тогда мы вернемся на полтора года назад, когда они под Киевом будут, и тогда мы все будем снова готовы мобилизоваться, но может быть просто поздно", – сказал депутат.

Арахамия считает, что у многих людей искажено восприятие службы в армии и они считают, что их без обучения отправят умирать на фронт. Он признал, что такие случаи действительно случались, и сейчас люди говорят, что не хотят быть в такой армии.

Арахамия предлагает отправить депутатов на военное обучение

Как сообщал УНИАН, Арахамия предложил устроить военные учения для всех госслужащих и народных депутатов. Нардеп отметил, что они должны проходить их на общих условиях с другими украинцами, однако для депутатов это не будет обучение full-time.

По словам парламентария, это может мотивировать украинцев не бояться мобилизации и проходить обучение. Арахамия подчеркнул, что нужно разъяснить украинцам, как именно происходит мобилизация, поскольку многие думают, что после получения повестки и прохождения ВЛК сразу отправляют в "учебку", где нет достаточного обучения, в потом – на фронт.

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