Украинская авиация за сутки нанесла один удар по позиции вражеского зенитно-ракетного комплекса, отметили в Генштабе.

Украинская авиация за сутки нанесла 11 ударов по районам сосредоточения сил российских оккупантов.

Об этом идет речь в оперативной информации Генерального штаба Вооруженных сил Украины по состоянию на 18:00 среды, 8 марта. По его данным, подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили командный пункт захватчиков.

"Авиация Сил обороны Украины за сутки нанесла 11 ударов по районам сосредоточения оккупантов и один удар по позиции зенитно-ракетного комплекса противника", - отметили в Генштабе.

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Ситуация на фронте в Украине - сегодня это надо знать

Вечером 8 марта Генштаб Вооруженных сил Украины сообщил, что россияне продолжают наступательные действия на Бахмутском направлении и не прекращают штурмовать город Бахмут.

Враги на Донбассе несут огромные потери. Потери РФ в Украине уже составляют около 155 530 захватчиков.

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