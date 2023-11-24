Наши войска отбивают штурмы врага и закрепляются на достигнутых рубежах.

Российские оккупанты вели атаки на нескольких направлениях, били из разных видов оружия, произошло за прошедшие сутки 64 боевых столкновений.

Как сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины, на Бахмутском направлении противник вел безуспешные штурмовые действия возле Клещиевки и Андреевки Донецкой области, где Силы обороны отразили 11 атак. Наши воины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

Отмечается, что на Авдеевском направлении враг, при поддержке авиации, не оставляет попыток окружить Авдеевку, но наши воины держат оборону и уничтожают оккупантов. В Генштабе сообщают о безуспешных наступательных действиях противника восточнее Новокалинового, Авдеевки и Первомайского Донецкой области, где Силами обороны отбито 20 атак.

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В зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском направлении враг, при поддержке авиации, вел штурмовые действия в районе Синьковки, где Силами обороны отбито 3 атаки.

На Марьинском направлении украинские воины отбили 14 атак врага в районах Марьинки, Георгиевки и Новомихайловки Донецкой области. На Шахтерском направлении противник вел безуспешные штурмовые действия юго-западнее Старомайорского Донецкой области.

В Генштабе отмечают, что на Запорожском направлении враг вел штурмовые действия западнее Вербового Запорожской области, успеха не имел. В то же время, силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

Также в зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении наши защитники в дальнейшем удерживают занятые позиции на левобережье Днепра, ведут контрбатарейную борьбу, наносят огневое поражение по тылам противника.

Война в Украине - последние новости

Как сообщал УНИАН, по данным Генштаба, за прошедшие сутки ликвидировано еще 1100 российских захватчиков, а с начала полномасштабного вторжения потери РФ в войне - 322 900.

Наши военные также уничтожили за прошедшие сутки 30 танков, 32 ББМ, 31 артсистему, а также четыре средства ПВО, два РСЗО и другую технику врага.

Авиация ВСУ нанесла удары по 11 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

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