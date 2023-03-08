В настоящее время обе стороны не могут свободно применять авиацию на фронте из-за развертывания собственных систем ПВО.

Командующий Военно-воздушных сил США в Европе и Африке генерал BBC Джеймс Хеккер сравнил потери авиации между Украиной и Россией, а также отметил, что ВСУ гораздо лучше проявляют себя в воздухе, в отличие от россиян. Как известно, сейчас украинские летчики проходят тестирование на военной базе в США.

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину ВСУ удалось уничтожить более 70 самолетов вражеской армии, тогда как успехи РФ существенно меньше - не более 60 самолетов, констатировал генерал во время своей конференции в Колорадо.

По его словам, сейчас обе стороны не могут свободно применять авиацию на фронте для прикрытия контрнаступательных операций из-за наличия противовоздушной и противоракетной обороны.

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Из-за эффективности средств ПВО значительная часть авиации просто "бесполезна" на поле боя, считает Джеймс Хеккер. По его словам, этот факт может повлиять на планы украинской армии по поводу дальнейших контрнаступательных действий против РФ, ведь отсутствие воздушной поддержки создает трудности для соответствующих маневров.

Также Хаккер напомнил, что США уже предоставили Украине эффективные средства для уничтожения российских радаров в воздушном пространстве. Речь идет о ракетах AGM-88 HARM. По его словам, за последние три недели ВСУ также получили от США бомбы точного наведения JDAM. Эти снаряды отличаются увеличенным радиусом действия, что является их существенным преимуществом по сравнению с другими американскими системами HIMARS.

Россия теряет свою авиацию в столкновениях с ВСУ

Напомним, что вторжение РФ в Украину привело к уничтожению немалого количества самолетов военного флота России. Буквально вчера войска Украины похвастались уничтожением российского самолета Су-25. Такие новости в своих сводках Генштаб сообщает довольно часто.

Сейчас агрессор не способен быстро восстановить свои потери, ведь для строительства летательных аппаратов лидер РФ Владимир Путин, несмотря на свою критику Запада, использовал именно западные технологии и запчасти. Ранее российский пропагандист Владимир Соловьев даже предлагал начать войну против главных стран-производителей для того, чтобы поглотить их экономику и обеспечить потребности РФ.

Сейчас известно в РФ из нескольких разваливающихся самолетов собирают один.

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