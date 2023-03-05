В Херсонской области украинские воины продолжают уничтожать мощности РФ и создают буферную зону, чтобы отбросить россиян как можно дальше.

Вооруженные силы Украины уничтожили на Кинбурнской косе российскую РСЗО, артиллерийскую установку и склад с боеприпасами.

"Что касается Кинбурнской косы, там есть подтверждение об уничтожении нами накануне реактивной системы залпового огня и артиллерийской установки, в том числе и склада с боеприпасами, которыми враг пытался терроризировать морские транспортные пути", - сообщила в эфире информационного телемарафона руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк.

Относительно ситуации на Херсонщине, Гуменюк отметила, что украинские подразделения продолжают "контрбатарейное противодействие", которое является сейчас основным способом боевой работы. Она добавила, что поскольку линия фронта, которая проходит через реку Днепр, обуславливает возможность работать только дистанционно, поэтому украинские воины продолжают уничтожать мощности врага и пытаются создать "буферную зону", чтобы отбросить врага как можно дальше. По ее словам, свидетельством того, что работа украинских бойцов эффективна, являются попытки врага обеспечить себе противовоздушную оборону.

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"Они пытаются посреди жилых кварталов, нарушая нормы международного гуманитарного права, расположить противовоздушную оборону, прикрываясь местным населением. Это усложняет нам работу, но не делает ее невозможной", - подчеркнула Гуменюк.

Она также сообщила, что враг сегодня в течение дня из минометов обстреливал правый берег. Оккупанты попали во двор и убили семью – мать с двумя детьми. "К сожалению, есть потери среди местного населения. И наша работа направлена на то, чтобы отбросить врага как можно дальше", – подчеркнула она.

Потери России 5 марта - что сообщалось

Ранее сообщалось, что 5 марта авиация Сил обороны Украины 10 раз ударила по районам сосредоточения личного состава и военной техники войск РФ.

А подразделения ракетных войск и артиллерии в этот день поразили два пункта управления армии РФ.