Он заявил, что город "фактически окружен", осталась одна дорога.

Главарь частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что оккупанты якобы почти полностью окружили Бахмут Донецкой области. По его словам, остается перерезать лишь одну дорогу в город.

Как сообщил Пригожин в видеообращении, ранее с ними якобы воевала профессиональная украинская армия, а сейчас "старики и дети".

"Я обращаюсь к президенту Украины Владимиру Александровичу Зеленскому. Уважаемый Владимир Александрович, подразделения ЧВК "Вагнер" практически окружили Бахмут, осталась одна дорога. Клещи сжимаются. Если раньше с нами воевала профессиональная украинская армия, то сегодня мы видим все больше пожилых людей и детей. Они бьются, но жизнь их под Бахмутом коротка - день-два. Дайте им возможность покинуть город. Город фактически окружен", - заявил Пригожин.

Как "доказательство" своих заявлений о пожилых людях и детях на фронте, главарь "вагнеровцев" показал трех якобы украинских пленных. Один из них - дедушка с седой бородой, очевидно непризывного возраста, остальные два - школьники с виду.

Они на русском языке якобы умоляют Зеленского вернуть их "к семьям на родину".

Бои за Бахмут: актуальные новости

Бахмут - желанный трофей оккупантов, который они пытаются захватить уже несколько месяцев подряд. На протяжении месяцев захватчики последовательно окружали город. Украинские воины заявляли, что ситуация сложная, но контролируемая.

В британской разведке констатировали, что ВСУ получили определенное преимущество на этом направлении. Этому поспособствовало весеннее потепление.

Украинская армия продолжает держать оборону города. Однако из Бахмута выходит знаменитое подразделение аэроразведчиков "Птахи Мадяра". Подразделение получило приказ о выходе на новые позиции. Воины держали оборону города 110 суток. Информации о выходе других подразделений нет.

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