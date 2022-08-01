В нашей стране ликвидировали еще пять вражеских танков.

Потери российских оккупантов в Украине пересекли новую красную линию и теперь составляют боле 41 тысячи человек.

В нашей стране за сутки ликвидировали около 200 противников, сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в Facebook.

"Общие боевые потери противника с 24 февраля по 1 августа ориентировочно составили: личного состава ликвидировано около 41030 (+200), танков - 1768 (+5), боевых бронированных машин - 4011 (+7), артиллерийских систем - 932 (+16), РСЗО - 259, средств ПВО - 117, самолетов - 223, вертолетов - 190, БПЛА оперативно-тактического уровня - 736 (+1) крылатых ракет - 174, кораблей/катеров - 15, автомобильной техники и автоцистерн - 2912 (+10), специальной техники - 82 (+2)", - говорится в сообщении.

Наибольшие потери за сутки противник понес на Донецком и Криворожском направлениях. Данные уточняются.

Напомним, рано утром 24 февраля в Украине началась полномасштабная война с Россией.

ВСУ давали достойный отпор оккупантам. По состоянию на 31 июля на нашей земле уничтожили 40 830 захватчиков.

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