Противник понес потери возле Горского, сообщили в Генштабе украинской армии.

В районе Горского в Луганской области российские оккупанты понесли потери и отошли.

Об этом говорится в сообщении на странице Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Facebook.

"На Бахмутском направлении противник ведет боевые действия в районах населенных пунктов Тошковка и Пилипчатино. В районе Горского российские оккупанты понесли потери и отошли", - говорится в заметке.

В то же время на Славянском направлении противник, силами подразделений из состава 20-й общевойсковой армии, осуществляет доукомплектование и пополнение потерь, пытается возобновить наступление.

Напомним, Россия вторглась в Украину рано утром 24 февраля.

Сначала противник сбрасывал бомбы на военные объекты, а потом атаковал и мирные населенные пункты, в частности, в Луганской и Донецкой областях, были жертвы и пострадавшие.

Позже оккупанты пошли в наступление на востоке украинского государства, "горячей точкой" стал город Изюм Харьковской области.

16 мая Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил, что наши воины ликвидировали в Изюме значительный запас вражеских боеприпасов.

В Генштабе ВСУ также сообщали, что в украинском государстве по состоянию на 16 число уже ликвидированы 27 700 противников.

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