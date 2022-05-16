В районе Горского в Луганской области российские оккупанты понесли потери и отошли.
Об этом говорится в сообщении на странице Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Facebook.
"На Бахмутском направлении противник ведет боевые действия в районах населенных пунктов Тошковка и Пилипчатино. В районе Горского российские оккупанты понесли потери и отошли", - говорится в заметке.
В то же время на Славянском направлении противник, силами подразделений из состава 20-й общевойсковой армии, осуществляет доукомплектование и пополнение потерь, пытается возобновить наступление.
Напомним, Россия вторглась в Украину рано утром 24 февраля.
Сначала противник сбрасывал бомбы на военные объекты, а потом атаковал и мирные населенные пункты, в частности, в Луганской и Донецкой областях, были жертвы и пострадавшие.
Позже оккупанты пошли в наступление на востоке украинского государства, "горячей точкой" стал город Изюм Харьковской области.
16 мая Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил, что наши воины ликвидировали в Изюме значительный запас вражеских боеприпасов.
В Генштабе ВСУ также сообщали, что в украинском государстве по состоянию на 16 число уже ликвидированы 27 700 противников.
Вас также могут заинтересовать новости:
- Большой столб дыма, но не надо паниковать: стало известно, что взорвалось на Харьковщине (фото)
- В Луганской области рассказали, на что оккупанты бросили все усилия
- В Северодонецке из-за оккупантов сегодня погибли не менее 10 человек (фото)