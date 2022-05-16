Противник пытается сдерживать наступление наших военнослужащих к северу от Харькова, отметили в Генштабе нашей армии.

Украинские войска уничтожили значительный запас боеприпасов российских оккупантов в Изюме.

Об этом говорится в сообщении на странице Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Facebook.

Отмечается, что на Слобожанском направлении оккупанты пытаются сдерживать наступление Сил обороны к северу от города Харьков и предотвратить их выход на государственную границу Украины. Враг ведет подготовку к наступательным действиям силами подразделений, сосредоточенных в районе города Изюм.

"На Харьковском направлении основные усилия противника сосредоточены на удержании занимаемых позиций и недопущении продвижения наших войск", - говорится в сообщении.

Враг пытался вести боевые действия в направлении населенного пункта Терновая, однако успеха не имел.

"В результате огневого поражения Силами обороны вражеских складов, которые размещались в городе Изюм, уничтожен значительный запас боеприпасов", - рассказали в Генштабе.

Напомним, РФ рано утром 24 февраля вторглась в Украину. Сначала враги сбрасывали бомбы на военные объекты, а потом атаковали и мирные населенные пункты, были пострадавшие и жертвы.

Позже враг пошел в наступление на части востока украинского государства. "Горячей точкой" был Изюм.

Украинские воины давали достойный отпор противнику. Генштаб ВСУ сообщил, что по состоянию на 16 мая на нашей земле уже уничтожено 27 700 оккупантов и, в частности, 1 228 вражеских танков.

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