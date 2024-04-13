Оккупанты несут потери и отыгрываются на мирном населении, которое терроризируют постоянными обстрелами.

На юге Украины российская армия потеряла 138 солдат и 46 единиц вооружения и техники, но не оставляет попыток выбить ВСУ с занятых позиций.

"На Ореховском направлении оккупанты совершили 7 штурмов: 5 - в районе Старомайорского и 2 - в районе Роботино. На левобережье Днепра, на временно оккупированной Херсонщине, враг совершил 6 штурмов наших позиций. Понеся потери, отошел", - рассказали в Силах обороны юга.

В ВСУ рассказали, что получили подтверждение о потерях противника за минувшие сутки. В частности, на указанных двух направлениях уменьшилось на 138 оккупантов и 46 единиц вооружения и военной техники. Уничтожено дорогостоящее оборудование, среди которого - реактивная система залпового огня "Град", зенитно-ракетный комплекс "Бук", два танка, 12 пушек. Также поражены миномет, 20 единиц автобронетехники, по три - станции радиоэлектронной борьбы, аэрофотостанции, БпЛА и полевые пункты боеснабжения.

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Со своей стороны оккупанты давят артиллерией, применяют большое количество ударных дронов различных типов и не прекращают активную аэроразведку - в операционной зоне за минувшие сутки зафиксирован пролет 196 разведывательных дронов. На Ореховском направлении российские военные нанесли 7 авиационных ударов с применением 13 управляемых авиабомб и около десятка неуправляемых авиационных ракет. Кроме того, по мирному населению прифронтовых территорий трех областей (Днепропетровской, Запорожской и Херсонской) они привлекли более двух сотен FPV-дронов, 13 ударных БпЛА типа "Ланцет", сбросили с БпЛА различных модификаций 239 осколочных боеприпасов. В результате применения ударных дронов на Херсонщине ранены три гражданских лица, повреждены многоэтажный дом, башня сотовой связи и гражданские автомобили.

Артиллерией вражеские войска четыре раза ударили по Херсону, обстреляли также Ромашково, Приднепровское, Антоновку, Берислав, Тягинку, Новоберислав, Нововоронцовку и еще несколько населенных пунктов правобережья. В результате ранен гражданский человек, повреждены частные жилые дома, припортовая инфраструктура в областном центре, газопровод, хозяйственная постройка и гражданские автомобили. На Николаевщине враг нанес артиллерийские удары по Очакову, на Днепропетровщине - по Никополю, Покровску и Марганецкой громаде. Это привело к разрушению жилых домов, магазина, церкви, хозяйственных сооружений, инфраструктурного объекта, библиотеки, газопровода, линии электропередач и т. п.

В Запорожье вражеской артиллерией обстреляны Гуляйполе, Малая Токмачка, Новоандреевка, Роботино, Левадное, Малиновка и Новоселовка - повреждены объекты инфраструктуры, жилые дома, гараж и гражданский автомобиль.

Также в Силах обороны отметили, что корабли флота РФ в Черном море и Азовском морях на дежурство не выходили, ракетоносители находятся в пунктах базирования.

Ситуация на фронте - последние новости

За предыдущие боевые сутки российские военные совершили 5 штурмов на Ореховском направлении, из которых 2 - в районе Роботино и 3 - в районе Старомайорского. На левобережье Днепра Херсонщины было 7 штурмов позиций ВСУ. В течение этих же суток получено подтверждение, что на двух указанных направлениях убиты и ранены 119 оккупантов, уничтожено и значительно повреждено 48 единиц вооружения и военной техники.

В ноябре 2023 года сообщалось, что украинские защитники пустили на металлолом самоходный комплекс "Бук-М3", стоимость которого примерно 40 млн долларов. Говорилось, что установку уничтожили на левобережье Днепра, на Херсонщине.

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