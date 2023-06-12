Много тяжело раненых противников умирали в госпитале, расположенном в Ростовской области России, сообщил Генштаб ВСУ.

Российские оккупанты на протяжении последней недели на Бахмутском направлении понесли серьезные потери, а потом многие из раненых умирали в госпитале в РФ.

В один из госпиталей, расположенный в Ростовской области России, каждый день прибывали десятки тяжело раненых окупантов, и многие из них не выживали, сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в своей сводке в понедельник утром, 12 июня.

"… только в военный госпиталь в районе населенного пункта Персиановка Ростовской области ежедневно прибывают более 50 окупантов с тяжелыми ранениями. Госпиталь переполнен и, за неимением достаточного количества медперсонала, имеет большие показатели смертности среди тяжелораненых", - отметили в Генштабе.

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Защитники Украины в начале мая на Бахмутском направлении начали вытеснять противника с захваченной территории, стало известно об очень серьезных вражеских потерях.

Утром 12 июня Генштаб ВСУ сообщил, что противники на Бахмутском направлении пытались улучшить тактическое положение, но "получили по зубам". В Генштабе добавили, что враг безуспешно пытался наступать в сторону Ивановского и Белой Горы.

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