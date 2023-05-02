Оккупанты пытались наступать на четырех направлениях

Украинские защитники за сутки отбили 41 атаку российских оккупантов. Самыми горячими точками фронта остаются Бахмут и Марьинка

По информации Генштаба ВСУ, на Северском и Слобожанском направлениях враг нанес авиаудар управляемыми авиабомбами по населенному пункту Лизуновка Черниговской области. В результате удара погиб ребенок. Оккупанты обстрелялии населенные пункты Леоновка, Красный Хутор, Карповичи, Гремяч и Новгород-Северский Черниговской области; Середина-Буда, Шостка, Ходыно, Искрисковщина, Волфино, и Садки Сумской области, а также Уды, Гоптовка, Стрелка и Домашнее Харьковской области.

На Купянском направлении враг бил из артиллерии и минометов по населенным пунктам Фиголовка, Западное, Лиман Первый, Кисловка, Купянск, Крахмальное и Берестовое Харьковской области.

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На Лиманском направлении противник вел безуспешное наступление в районах Новоселовского и Белогоровки. Россияне ударили из авиации по Белогоровке, Григоровке и Спорному. Под артиллерийский огонь РФ попали Макеевка, Диброва, Белогоровка Луганской области, и Верхнекаменное, Спорное Донецкой.

На Бахмутском направлении враг пытается вести наступление, а также продолжаются бои в Бахмут. При этом россияне пытались наступать в направлении населенного пункта Предтечино и нанесли авиаудар по Бахмуту и Белой Горе. От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Орехово-Василовка, Новомарково, Григоровка, Бахмут, Хромово, Часов Яр, Ивановское, Константиновка, Дилиевка и Южное Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник вел наступление в районах населенных пунктов Северное и Первомайское, успеха не имел. Захватчики нанесли авиаудар по Авдеевки и обстрелял Ласточкино, Северное, Первомайское и Карловку Донецкой области.

На Марьинском направлении противник продолжает атаковать украинские позиции и продолжаются бои за Марьинку. Под вражеский огонь попала Георгиевка в Донецкой области.

На Шахтерском направлении россияне обстреляли Угледар, Богоявленку и Новоукраинку Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях оккупанты обороняются. Оккупанты обстреляли населенные пункты Времовка, Новоселка, Новополь Донецкой области; Малиновка, Красное, Гуляйполе, Волшебное, Белогорье, Малая Токмачка, Новоданиловка, Щербаки и Зеленая Роща на Запорожье; Никополь Днепропетровской области, а также Ивановское, Казацкое, Осокоровка, Золотая Балка, Качкаровка, Республиканец, Берислав, Веселое, Одрадокаменка, Тягинка, Белозерка, Кизомыс и город Херсон.

Ситуация на фронте по состоянию на вечер 1 мая - что известно

По состоянию на 1 мая общие потери РФ в Украине превысили 190 тысяч захватчиков. Кроме того, оккупанты потеряли тысячи единиу техники.

В Генеральном штабе ВСУ сообщили, что наши защитники отбили более 30 атак противника. Оккупанты продолжают наступать на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

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