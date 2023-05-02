В частности, уничтожены три российских зенитно-ракетных комплекса.

Украинские войска нанесли новые удары по позициям оккупантов в течение 1 мая, отчитывается Генштаб в сводке по состоянию на утро, 2 мая.

Указывается, что авиация Сил обороны уничтожила три российских зенитно-ракетных комплекса и нанесла семь ударов по районам сосредоточения личного состава противника.

Также силами ПВО сбит вражеский разведывательный БпЛА типа "Орлан-10".

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Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили пункт управления, шесть районов сосредоточения вооружения и военной техники, два склада боеприпасов и один склад горюче-смазочных материалов врага.

Потери РФ в Украине - актуальное

С начала полномасштабного вторжения в украинской земле навсегда остались 190 960 оккупантов, из них 450 ликвидированы за 30 апреля.

Накануне артиллеристы и подразделения ракетных войск поразили четыре района сосредоточения военной, вооружения, техники и живой силы врага, а также логистический центр противников, склад боеприпасов и два района сосредоточения артиллерии.

По меньшей мере двое оккупантов "задвухсотились" на Запорожском направлении, после того как подхватили сибирскую язву во время рытья траншей.

Отдельно бойцы 92-й бригады Code 9.2 показали кадры удара по позициям российских оккупантов: такое развитие событий увидеть никто не ожидал - оккупант выжил после атаки ВСУ, но потерял штаны с трусами.

Также в сети появилось видео работы ВСУ по российскому мародеру. Захватчик так был занят украденными продуктами, что не увидел перед собой дрон с подвешенным боеприпасом. В итоге получил "прилет".

Известно, что ВСУ используют на фронте так называемых "боевых голубей".

Сеть шокировали кадры, как российские пехотинцы шли штурмовать украинские позиции с палками.

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