Ликвидирован вражеский вертолет Ми-8, отметили в Генштабе армии Украины.

За сутки Вооруженные силы Украины отразили атаки российских оккупантов в восьми районах населенных пунктов.

Уничтожен вражеский вертолет и 9 беспилотников, об этом Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщает в утренней сводке.

"За сутки подразделения Сил обороны отразили атаки противника в районах населенных пунктов Купянск, Спорное, Майорск, Зайцево, Авдеевка, Новомихайловка, Опытное и Каменка", - говорится в сообщении.

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В то же время отмечается, что авиация Сил обороны поразила 25 районов сосредоточения живой силы и военной техники противника и 6 позиций зенитных ракетных комплексов.

Кроме того, как сообщили в Генштабе, наши подразделения противовоздушной обороны, на разных направлениях, уничтожили вертолет Ми-8 и 9 БПЛА оккупантов.

"Ракетные войска и артиллерия за минувшие сутки нанесли огневого поражения, в частности, по 6 пунктам управления, 4 районах сосредоточения личного состава и военной техники, 3 позициях ПВО, 3 - артиллерии, а также 3 складах боеприпасов", - заявили в Генштабе.

Война Украины с Россией и достижения ВСУ

РФ вторглась в Украину рано утром 24 февраля и захватила ряд населенных пунктов на юге и востоке нашей страны. Украинская армия дает достойный отпор противнику.

В конце августа началось контрнаступление ВСУ, было деокуповано почти всю территорию Харьковской области. Украинские воины также активно борются с захватчиками на юге. 22 сентября были ликвидированы 18 врагов, 3 крупнокалиберные гаубицы "Мста-Б", 2 танка и 2 единицы другой бронетехники.

По состоянию на 22 число общие потери РФ в Украине составляют около 55 тыс. 510 человек. Также уже уничтожены 253 вражеских самолета.

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