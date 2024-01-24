Также подразделениями ракетных войск нанесены удары по одному району сосредоточения личного состава противника.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по шести районам сосредоточения личного состава и техники российских оккупантов. Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в вечерней сводке.

"В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по шести районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Подразделениями ракетных войск нанесены удары по одному району сосредоточения личного состава противника", - говорится в сообщении.

В Генштабе также подчеркнули, что Российская Федерация продолжает вести захватническую войну. Несмотря на значительные потери, не отказывается от планов по полной оккупации Украины. Противник и в дальнейшем игнорирует законы и обычаи войны, использует тактику террора, наносит удары, осуществляет обстрелы как военных, так и гражданских объектов.

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"Враг нанес два ракетных и 53 авиационных удара, совершил 53 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения", - говорится в сводке.

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Как сообщал УНИАН, за прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 10 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, двум зенитно-ракетным комплексам и пункту управления противника. Также силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожено 15 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55, пять баллистических ракет "Искандер-М", две управляемые авиационные ракеты Х-59.

В течение суток российские оккупанты атаковали почти на всех направлениях участка фронта. В частности, враг атаковал на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском, Шахтерском, запорожском направлениях. На фронте произошло 50 боевых столкновений.

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