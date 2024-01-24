За сутки в Херсонской области агрессор потерял "Град", 13 пушек, танк и миномет.

В Украине на левобережье российская армия активизировала попытки выбить украинских защитников с их позиций.

Как сообщила пресс-служба Сил обороны юга Украины, за прошедшие сутки враг снова активизировал наступательные действия, пытаясь выбить подразделения ВСУ с их позиций на левобережье Днепра. "Агрессор совершил семь тщетных штурмов и, понеся потери, отошел на свои предыдущие позиции. В то же время наши воины продолжают мероприятия по расширению плацдарма", - отметили в пресс-службе.

Также стало известно, что Силы обороны бьют по местам дислокации врага, его позициям и тылам. В частности, уже получено подтверждение того, что за прошедшие сутки на левом берегу стало меньше на 26 оккупантов, реактивную систему залпового огня "Град", 13 орудий, танк, миномет, лодку, станцию радиоэлектронной борьбы и 8 единиц автомобильной техники. Также уничтожены три полевых пункта боепоставки и три наблюдательных пункта.

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По данным Сил обороны, сейчас в Черном море остаются десять кораблей вражеского флота, среди которых два подводных и надводный ракетоноситель. Их общее снаряжение - 16 "Калибров". В Азовском море на боевом дежурстве находится один корабль РФ.

По данным пресс-службы, в течение боевых суток (с 7.00 до 7.00) враг нанес удар с применением тактической авиации с моря: две крылатые ракеты типа Х-31П были выпущены в направлении Одесской области, но в воздухе потеряли свою боевую способность. Разрушения и повреждения из-за этой атаки не зафиксированы.

На Херсонщине местные жители страдают от ударов российской армии. Говорится, что там захватчики активизировали тактическую авиацию для запусков управляемых авиабомб. В частности, три авиационных удара с применением 16 УАБов привели к разрушениям жилого сектора в населенных пунктах Берислав, Новоберислав, Дорожное, Мыловое и Качкаровцы. В результате бомбардировок погиб гражданский, еще два - получили ранения.

Кроме того, противник по прифронтовым регионам применил 16 FPV-дронов и сбросил с БПЛА других модификаций столько же осколочных боеприпасов. Под дроновыми атаками находились Берислав, Берегово, Кизомис, Качкаровка, Саблуковка, Станислав, Антоновка, Крынки, Михайловка Херсонской области, а также Дмитровка и Солончаки - на Николаевщине. Из-за этого террора в Саблуковке погиб гражданский, в Бериславе дрон атаковал специализированную машину ГСЧС, ранен гражданский водитель, еще один гражданский ранен в центре города на улице.

"Враг восемь раз ударил артиллерией по Херсону. Также были обстреляны Первомайское, Антоновка, Михайловка, Станислав, Садовое на Херсонщине и Солончаки на Николаевщине. Погибли два гражданских лица и два ранены. Повреждены завод, автопарк, детский сад, две многоэтажки, около трех десятков частные дома и автомобиль", - рассказали в Силах обороны.

Российско-украинская война продолжается - сегодня это стоит знать

24 января 2024 года - 700 день полномасштабной войны между украинцами и россиянами. Напомним, накануне значительно сократилось количество штурмов, которые совершили российские оккупанты на левобережье - агрессор совершил лишь один бесполезный штурм украинских позиций.

В свою очередь, Силы обороны на левом берегу уничтожили 11 оккупантов вместе с важной техникой, которая "утилизирована". В частности, речь шла о реактивной системе залпового огня "Град", танке, семи пушках, двух самоходных артустановках, в том числе "Пион". Также было утилизировано 12 единиц автомобильной техники, комплекс видеонаблюдения "Муром-М", две лодки и пункт управления БПЛА Zala.

Стоит отметить, что общие потери РФ на 24 января 2024 года составляют примерно 378 660 противников.

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