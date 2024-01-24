Силами и средствами ПВО Украины уничтожен один вражеский дрон-камикадзе.

Российские оккупанты продолжают наносить удары как по военным, так и граждански объектам. Силы ПВО уничтожили один вражеский дрон.

В Генеральном штабе ВСУ сообщили, что враг всего нанес 48 ракетных и 112 авиационных ударов, совершил 73 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые из гражданского населения, среди которых есть дети. Разрушениям и повреждениям подверглись более 200 различных объектов гражданской инфраструктуры в Киеве и Киевской области, Харькове и Павлограде Днепропетровской области.

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"За прошедшие сутки российские оккупанты нанесли очередной авиационный удар, применив шесть ударных БпЛА типа Shahed-136/131. Силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожен один вражеский дрон", - говорится в сообщении.

Авиационным ударам подверглись: Казачья Лопань, Липцы, Гатище Харьковской области; Макеевка, Белогоровка, Серебрянское лесничество Луганской области; Терны, Серебрянка, Северск, Богдановка, Авдеевка, Новомихайловка, Константиновка, Урожайное Донецкой области; Роботино Запорожской области; Качкаровка, Миловое, Берислав Херсонской области.

Под артиллерийским огнем оказались более 150 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 10 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, двум зенитно-ракетных комплексах и пункту управления противника. Также силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожено 15 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55, пять баллистических ракет "Искандер-М", две управляемые авиационные ракеты Х-59.

Подразделениями ракетных войск нанесены удары по району сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, двум средствам ПВО, девяти артиллерийским средствам и станции радиоэлектронной борьбы противника.

Ситуация на фронте по состоянию на 24 января - главные новости

Украинские воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

При этом враг не перестает атаковать позиции Сил обороны Украины. В Генштабе ВСУ сообщили, что за прошедшие сутки произошло 56 боевых столкновений.

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