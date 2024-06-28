Они рассказали о других важных целях.

Силы обороны Украины уничтожили в оккупированном Крыму российский Центр космического слежения и связи. Он является важной военной составляющей в системе спутниковой связи и навигации для захватчиков.

Центр попал в список потерь российских войск за последнюю неделю. Он опубликован на официальной странице Министерства обороны в социальной сети Facebook. Также украинские воины уничтожили такие цели:

зенитно-ракетный комплекс "Оса", предназначенный для прикрытия сил и средств войск во всех видах боевых действий;

штурмовой самолет Су-25;

два Града БМ-21, которые считаются очень мощной добычей, поскольку их чрезвычайно сложно поймать.

Также сообщается об уникальном случае сбития российского FPV-дрона из пушки Bushmaster БМП Bradley. "Это произошло благодаря изобретательности и мастерству украинских бойцов", - добавили в Минобороны.

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Потери России в войне

По данным Генерального штаба ВСУ, с начала большой войны российская армия потеряла около 540 тысяч 490 оккупантов, из них 1170 - только за минувшие сутки.

Напомним, вечером 23 июня сообщалось о взрывах и пожаре в районе Витино. Впоследствии стало известно, что украинская армия нанесла удары по российскому Центру космической связи на полуострове.

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