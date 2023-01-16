За сутки украинские защитники уничтожили еще 790 путинских военных, пришедших с войной против Украины. Обновленные данные предоставил генеральный штаб ВСУ.
Всего с начала полномасштабного вторжения РФ потеряла в Украине 116 тысяч 80 солдат. Кроме того, враг понес колоссальные потери в технике:
- танков – 3118 (+12 за сутки);
- боевых бронированных машин – 6204 (+21);
- артиллерийских систем – 2099 (+5) ЕД;
- РСЗО – 438 (+1);
- средств ПВО – 220 (+1);
- самолетов – 286;
- вертолетов – 276;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1872;
- крылатых ракет – 749;
- кораблей / катеров – 17;
- автомобильной техники и автоцистерн – 4870 (+24);
- специальной техники – 190 (+3).
Сценарии развития войны в Украине от Института изучения войны
Американские аналитики считают, что в 2023 году Россия может прибегнуть к нескольким сценариям "решительных стратегических действий".
По первому сценарию, в 2023 году российские войска могут попытаться провести крупное наступление в Луганской области.
По второму сценарию, россияне будут готовить оборонительную операцию с целью разгрома украинского контрнаступления.
То есть российские войска могут готовиться к крупной наступательной операции или, наоборот, к более масштабным дезорганизационным атакам без проведения общей наступательной операции.