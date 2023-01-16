За сутки Россия потеряла 21 боевую бронированную машину.

За сутки украинские защитники уничтожили еще 790 путинских военных, пришедших с войной против Украины. Обновленные данные предоставил генеральный штаб ВСУ.

Всего с начала полномасштабного вторжения РФ потеряла в Украине 116 тысяч 80 солдат. Кроме того, враг понес колоссальные потери в технике:

танков – 3118 (+12 за сутки);

боевых бронированных машин – 6204 (+21);

артиллерийских систем – 2099 (+5) ЕД;

РСЗО – 438 (+1);

средств ПВО – 220 (+1);

самолетов – 286;

вертолетов – 276;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1872;

крылатых ракет – 749;

кораблей / катеров – 17;

автомобильной техники и автоцистерн – 4870 (+24);

специальной техники – 190 (+3).

Сценарии развития войны в Украине от Института изучения войны

Американские аналитики считают, что в 2023 году Россия может прибегнуть к нескольким сценариям "решительных стратегических действий".

Видео дня

По первому сценарию, в 2023 году российские войска могут попытаться провести крупное наступление в Луганской области.

По второму сценарию, россияне будут готовить оборонительную операцию с целью разгрома украинского контрнаступления.

То есть российские войска могут готовиться к крупной наступательной операции или, наоборот, к более масштабным дезорганизационным атакам без проведения общей наступательной операции.

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