Менее статусных бандитов хоронят без особой почести, а их трупы перевозят дальнобойщики.

Под Бахмутом Донецкой области ликвидировали по меньшей мере четырех криминальных авторитетов из РФ, "амнистированных" Пригожиным в ЧВК "Вагнер". Как пишет Telegram-канал "Можем объяснить", лидеров организованных преступных группировок хоронят как героев на Аллеях славы, а их выживших сообщников могут делегировать в Госдуму.

В январе ВСУ "минуснули" лидера Пензенской ОПГ "Олимпия" Сергея Максименко по кличке "Макс". В Пензе он "прославился" тем, что под его руководством бандиты следили за местными полицейскими и совершили покушение на одного из них. Он пошел на сотрудничество со следствием и получил 25 лет колонии.

В начале года в РФ заявили о ликвидации "вагнеровца" Андрея Бережных - лидера саратовских киллеров, которого в 2012 году также посадили на 25 лет. Он пользовался гранатометом еще в мирной жизни — с него он расстрелял офис местного телеканала, что легло в основу обвинения.

Видео дня

По данным канала "ВЧК-ОГПУ", российскому криминалитету разрешил вступать в ЧВК "Вагнер" вор в законе Шакро Молодой (Захар Калашов). Такое сотрудничество с властью не считается нарушением понятий.

Осенью прошлого года ВСУ "минуснули" еще минимум двух "авторитетов". В сентябре в Татарстане на Аллее славы похоронили погибшего под Бахмутом бывшего лидера местной ОПГ Игоря Куска. В Нижнекамске "кусковские" бандиты запомнились убийством двух директоров строительной компании "Татсантехмонтаж".

В ноябре 2022 года ликвидировали Олега "Колобка" Дзарахохова - киллера в осетинской банде "Джако". В 2016 году он получил срок 19 лет. Российские военкоры приписали Дзарахохову "подвиги" в боях за село Озаряновка. В Северной Осетии банда Джако совершила по меньшей мере шесть убийств, в том числе прокурора.

Менее статусных бандитов хоронят без особой почести, а их трупы перевозят дальнобойщики.

Зэки на войне против Украины

"Повар Путина" Евгений Пригожин лично вербовал заключенных в свою частную армию, известную как "группа Вагнера" или "ЧВК Вагнер". По оценкам экспертов, вагнеровцы, среди которых большинство – вчерашние заключенные, могут составлять около четверти всех российских сил в Украине.

На фронте "группа Вагнера" прославилась в первую очередь тем, что совершенно не жалеет своих солдат и отправляет их в самоубийственные атаки ради минимального продвижения вперед.

По подсчетам экспертов, из первой тысячи заключенных, которых "Группа Вагнера" завербовала для участия в войне против Украины, домой вернулись только 20.

Вас также могут заинтересовать новости: