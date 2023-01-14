Личному составу РФ запрещено покидать местоположение.

Российские оккупанты продолжают ежедневно нести потери в живой силе и это дается в знаки.

Как сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в сводке, из-за потерь укомплектование отдельных подразделений российской армии остается на уровне меньше 40%.

"Противник продолжает ежедневно нести потери в живой силе и это дается в знаки. Низким, до 40 процентов, остается уровень укомплектованности отдельных подразделений 3 отдельной мотострелковой бригады 1 армейского корпуса, расположенных в районе Горловки Донецкой области. И это несмотря на недавнее доукомплектование мобилизованными и контрактниками", - сказано в сообщении.

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При этом отмечается, что личному составу запрещено покидать место расположения - таким образом оккупанты хоть как-то пытаются предотвратить дезертирство.

В Генштабе отмечают, что российская оккупационная власть на временно оккупированных территориях Донецкой области пересматривает категории граждан призывного возраста, которые ранее имели так называемую "бронь".

"В частности, работники экстренных и коммунальных служб уже об этом предупреждены", - сказано в сообщении.

Потери РФ на войне против Украины

Аналитики американского Института изучения войны (ISW) рассказали, что ВСУ продолжают контрнаступление, хотя раньше ожидали, что оно будет перенесено на весну.

Ежедневно оккупанты несут значительные потери в технике и живой силе. За предыдущие сутки украинские защитники уничтожили 530 оккупантов, днем ранее – "задвухсотили" 740 оккупантов. Общие потери врага среди личного состава уже более 114 тысяч убитыми. Потери с учетом раненых, как отмечали в Офисе президента, уже превышают 300 тысяч человек.

Все чаще раздаются сообщения о том, что в РФ могут объявили новую мобилизацию на фоне значительной нехватки живой силы. По информации СМИ, это может произойти в ближайшие недели, а привлечь могут до 500 тысяч россиян.

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