Авиация нанесла восемь ударов за сутки, а ракетные войска и артиллерия поразили три склада боеприпасов.

Авиация Сил обороны за 14 февраля нанесла восемь ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники российских войск.

Как сообщает Генеральный штаб ВСУ, подразделения ракетных войск и артиллерии поразили район сосредоточения живой силы, три склада боеприпасов и две станции РЭБ армии России.

Также отмечается, что в течение суток российские оккупанты нанесли два ракетных удара по гражданской инфраструктуре Константиновки и Краматорска в Донецкой области: "Есть раненые среди мирного населения. Поврежден дворец культуры, где работает центр выдачи гуманитарной помощи. Также поражено помещение медицинского учреждения".

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По данным Генштаба, россияне совершили более 25 обстрелов из реактивных систем залпового огня (РСЗО), в частности, по гражданским объектам Херсона, Очакова и Берислава.

"Высокой остается угроза дальнейших российских авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины", - предупредили в Генштабе.

Потери России на 14 февраля - данные Генштаба

Напомним, общие боевые потери России с 24 февраля 2022 года предварительно составляют около 139 080 человек личного состава.

Также Россия потеряла: танков - 3286, боевых бронированных машин - 6500, артиллерийских систем - 2299, РСЗО - 466, средств ПВО - 234, самолетов - 298, вертолетов - 286.